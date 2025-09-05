Verein gibt Familien mit schwerkrankem Kind Halt

Markus war ein aufgeweckter, fröhlicher Junge. Das änderte sich mit einem Tag schlagartig, als er die Diagnose Lymphknotentumor bekam. Für die Familie brach eine Welt zusammen. Die Behandlung würde langwierig und intensiv werden, wurde ihr mitgeteilt. „In so einer Situation hat nichts anderes mehr Sinn - weder Arbeit noch Hobbys. Man möchte einfach nur noch bei seinem Kind sein“, erklärte der Vater des Buben.