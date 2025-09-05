Vorteilswelt
Hilft seit 38 Jahren

Verein gibt Familien mit schwerkrankem Kind Halt

Ombudsfrau
05.09.2025 19:00
Die Tumor-Diagnose änderte alles: Damit Markus während der Behandlungen im Spital seinen Vater ...
Die Tumor-Diagnose änderte alles: Damit Markus während der Behandlungen im Spital seinen Vater in der Nähe haben kann, stellt die Kinderhilfe ein Zuhause zur Verfügung.(Bild: Ronald McDonald Kinderhilfe)

Nach der Tumor-Diagnose von Markus stellte die Ronald McDonald Kinderhilfe auch seiner Familie ein Zuhause auf Zeit zur Verfügung. Bereits 26.400 Familien wurden in Österreich bisher unterstützt.

Markus war ein aufgeweckter, fröhlicher Junge. Das änderte sich mit einem Tag schlagartig, als er die Diagnose Lymphknotentumor bekam. Für die Familie brach eine Welt zusammen. Die Behandlung würde langwierig und intensiv werden, wurde ihr mitgeteilt. „In so einer Situation hat nichts anderes mehr Sinn - weder Arbeit noch Hobbys. Man möchte einfach nur noch bei seinem Kind sein“, erklärte der Vater des Buben.

Nähe ein wichtiger Faktor
Da springt die Ronald McDonald Kinderhilfe, ein unabhängiger Verein, finanziert durch Spendengelder, helfend ein. Man stellte der Familie von Markus Wohnraum und Rückzugsort in der Nähe des Spitals zur Verfügung, damit ihr Sohn nicht allein diesen schwierigen Weg gehen musste. Die Nähe der Familie ­- Eltern, Geschwister und Großeltern – kann für den Heilungsprozess eines Kindes eine entscheidende Rolle spielen.

68 Appartements in fünf Ronald-McDonald-Kinderhäuser gibt es in Österreich mittlerweile. Zwei weitere Standorte sind in Planung. Seit der Gründung vor 38 Jahren hat der Verein 26.400 Familie unterstützt und diesen mehr als nur eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. 

„So viel Menschlichkeit findet man nirgendwo“
„Ich wurde von einem großartigen Team aufgenommen, das mit unglaublicher Herzlichkeit und Professionalität arbeitet“, so Markus Vater. „Es gibt keine Worte, die meine Dankbarkeit beschreiben könnten. So viel Menschlichkeit findet man weder in Büchern noch Filmen.“

Alle Informationen zur Ronald McDonald Kinderhilfe und zu Möglichkeiten, wie Sie den Verein unterstützen können, finden Sie hier.

Ombudsfrau
