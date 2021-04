Ganz Simmering soll bald zur Parkzone werden

„Ich möchte Nägel mit Köpfen machen“, erklärt Steinhart am Freitag im „Krone“-Gespräche. Die Simmeringer hätten lange genug auf eine einheitliche Regelung gewartet. Simmering ist derzeit sozusagen in in zwei Teile geteilt; in einem Bereich gilt das Parkpickerl, im anderen nicht.