Statt München: Zieht Oktoberfest heuer nach Dubai?

Ein Veranstalterteam rund um Dirk Ippen, Charles Blume, Lou Kiesch und Benjamin Collette plant in Dubai im Zuge der Expo ein Oktoberfest nach Münchner Vorbild. „Oktoberfest goes Dubai“ lautet das Motto. „Es soll nicht nur das größte, sondern auch das am längsten dauernde Volksfest der Welt, mit der längsten Bar, dem höchsten Maibaum und dem größten Bierglas der Welt werden“, heißt es in einer Aussendung. Laut „Bild“-Zeitung soll das Projekt 50 Millionen Euro verschlingen.