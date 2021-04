Linz: Biker (24) war amtsbekannter Verkehrsrowdy

Mit 300 km/h über Autobahn

Laut Furtner war der 24-Jährige bereits amtsbekannt, dessen Bike bezeichnete er als „renntaugliches Motorrad“. Einen Führerschein besaß der Mann nicht mehr. Mit überhöhten Geschwindigkeiten dürfte er in der Vergangenheit bereits mehrfach geprotzt haben. So sollen auch Clips kursieren, in denen er mit 300 km/h auf der Autobahn unterwegs ist.