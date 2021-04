Goldene Nintendo Wii der Queen steht zum Verkauf

Buckingham Palace schickte Konsole retour

Publisher THQ witterte die Gelegenheit für einen PR-Stunt, um seinem eher mäßig erfolgreichen Spiel „Big Family Games“ die nötige Aufmerksamkeit zu verschaffen, und ließ im Jahr darauf eigens für die Queen eine vergoldete Version der Spielkonsole fertigen und an den Buckingham Palace schicken. Dort nahm man das güldene Stück allerdings nicht an, sodass es wieder bei THQ landete und nach der Insolvenz des Publishers im Jahr 2012 in Vergessenheit geriet.