Der Tennengau wird zum Virus-Sorgenkind

Ansteckungen in den Gemeinden steigen an

Die Infektionslage in Hallein beunruhigt auch den Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). „Was mir echt Sorgen macht, ist dass es von Hallein in andere Gemeinden ausstrahlt“, erklärt der Landeschef im Landtag. Halleins Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 454. Nur in Puch war sie mit 486 noch höher. Was Haslauer außerdem sorgt: Die Bundesregierung will den Grenzwert für Beschränkungen auf 300 herunterschrauben. Dem ganzen Tennengau drohen Ausreisetests.