Die Stadt Hallein wird an fünf Punkten abgesperrt

Damit auch alle einen Termin bekommen, werden die Teststationen auf vier erweitert. Neben dem Ziegelstadl sollen vom Roten Kreuz auch auf der Pernerinsel, in der Salzberghalle und in Rif Teststationen aufgebaut werden. Auch beaufsichtigte Selbsttests sind in Vorbereitung. Die Landeskliniken appellieren an ambulante Patienten, sich vorab testen zu lassen. Im Krankenhaus Hallein gibt es dazu keine Möglichkeit.