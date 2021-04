Hofer: „Zeit, dass Land komplett geöffnet wird“

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte am Dienstag verkündet, den harten Lockdown am 3. Mai zu beenden. Somit dürfen in der Bundeshauptstadt ab kommenden Montag Handel, körpernahen Dienstleister, Museen und Freizeitbetriebe wieder öffnen, die Gastronomie bleibt aber noch geschlossen. Begleitet werden die Öffnungsschritte mit Tests. Eine allgemeine Öffnung ab 19. Mai, wie sie vom Bund bereits angedacht wurde, sah Ludwig am Dienstag „sehr skeptisch“, lieber setze er auf Sicherheit.