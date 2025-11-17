„Der Amoklauf war nur die Spitze des Eisbergs“

Nach dem tragischen Amoklauf in Graz hat die Steiermark einen umfassenden Prozess zur Stärkung der Gewaltprävention gestartet. Landesrat Stefan Hermann, zuständig für Bildung, Jugend, Gemeinden und Regionalentwicklung, spricht im krone.tv-Interview über Reformen, neue Strukturen und konkrete Maßnahmen, die bereits umgesetzt werden. „Dieser Amoklauf war die Spitze des Eisbergs“, sagt Hermann gleich zu Beginn des Gesprächs. Experten hätten klargemacht, dass das Gewaltproblem wesentlich tiefer liege und Schulen, Behörden und Einsatzorganisationen stärker gefordert seien.