Lkw kippte auf Auto: 56-Jähriger kam ums Leben

In Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) kam es am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 8.20 Uhr lenkte ein 39-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Leibnitz ein Streufahrzeug auf der L602 in Richtung Kaindorf/Leibnitz. Zur selben Zeit war ein 56-jähriger Mann – auch aus dem Bezirk Leibnitz – mit seinem Pkw in der entgegengesetzten Fahrtrichtung unterwegs.