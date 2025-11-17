Lkw kippte auf Auto: 56-Jähriger kam ums Leben

Am Montagmorgen kollidierte ein Lkw auf der L602 in Tillmitsch mit einem Pkw. Dabei kippte die Zugmaschine auf das Auto. Der 56-jährige Lenker verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Streufahrzeugs blieb unverletzt.
In Tillmitsch (Bezirk Leibnitz) kam es am Montagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 8.20 Uhr lenkte ein 39-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Leibnitz ein Streufahrzeug auf der L602 in Richtung Kaindorf/Leibnitz. Zur selben Zeit war ein 56-jähriger Mann – auch aus dem Bezirk Leibnitz – mit seinem Pkw in der entgegengesetzten Fahrtrichtung unterwegs.
Auf Höhe eines Autohauses verlor der Lkw-Lenker aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls kippte die Zugmaschine auf das Auto und klemmte den 56-Jährigen im Fahrzeug ein.
Reanimationsmaßnahmen blieben erfolglos
Rund 40 Feuerwehrleute der Feuerwehren Tillmitsch, Neutillmitsch, Kaindorf an der Sulm und Leibnitz standen im Einsatz und arbeiteten unter herausfordernden Bedingungen an der technischen Rettung des Pkw-Lenkers. Der Schwerverletzte verlor während der Rettungsmaßnahmen wiederholt das Bewusstsein. Die durchgeführten Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg, der 56-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.
Der 39-jährige Lkw-Lenker blieb unverletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ. Am Auto entstand ein Totalschaden, am Lkw ein erheblicher Sachschaden. Neben den Feuerwehren waren auch zwei Rettungswägen, ein Notarzteinsatzfahrzeug mit zwei Notärzten sowie drei Polizeistreifen im Einsatz. Die L602 war für etwa drei Stunden gesperrt.
