Olympische Fackel geht in Italien auf lange Reise

Die Olympische Fackel wird in den zwei Monaten vor Beginn der Winterspiele vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina eine 12.000 km lange Reise innerhalb Italiens absolvieren. Dies gaben die Organisatoren am Montag bekannt.
Der Weg wird zu weltberühmten Touristenspots wie dem Kolosseum in Rom oder dem Canale Grande in Venedig, aber auch in die südlichen Städte wie Palermo oder Neapel führen.
„Jeder Schritt des Fackellaufs durch unsere Städte wird die Welt an die verbindende Kraft des Sports erinnern“, sagte Giovanni Malago, Präsident der Stiftung Milano Cortina 2026, und fügte hinzu, die Reise werde „das Wesen Italiens“ feiern. Der Fackellauf beginnt am 26. November mit der Entzündung der Flamme in Olympia, dem griechischen Austragungsort der antiken Spiele. Die Flamme wird am 4. Dezember in Athen an italienische Offizielle übergeben und tritt zwei Tage später von Rom aus ihre Reise durch Italien an.
