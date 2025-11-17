Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

12.000 Kilometer

Olympische Fackel geht in Italien auf lange Reise

Olympia
17.11.2025 17:10
Von 6. bis 22. Februar finden in Mailand und Cortina die Olympischen Winterspiele statt.
Von 6. bis 22. Februar finden in Mailand und Cortina die Olympischen Winterspiele statt.(Bild: AFP/STEPHANE DE SAKUTIN)

Die Olympische Fackel wird in den zwei Monaten vor Beginn der Winterspiele vom 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina eine 12.000 km lange Reise innerhalb Italiens absolvieren. Dies gaben die Organisatoren am Montag bekannt.

0 Kommentare

Der Weg wird zu weltberühmten Touristenspots wie dem Kolosseum in Rom oder dem Canale Grande in Venedig, aber auch in die südlichen Städte wie Palermo oder Neapel führen.

Das Kolosseum in Rom
Das Kolosseum in Rom(Bild: AFP/APA/Vincenzo PINTO)

„Jeder Schritt des Fackellaufs durch unsere Städte wird die Welt an die verbindende Kraft des Sports erinnern“, sagte Giovanni Malago, Präsident der Stiftung Milano Cortina 2026, und fügte hinzu, die Reise werde „das Wesen Italiens“ feiern. Der Fackellauf beginnt am 26. November mit der Entzündung der Flamme in Olympia, dem griechischen Austragungsort der antiken Spiele. Die Flamme wird am 4. Dezember in Athen an italienische Offizielle übergeben und tritt zwei Tage später von Rom aus ihre Reise durch Italien an.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
185.257 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Fußball International
Jetzt hat ÖFB-Team ein Finale, das keiner wollte
181.608 mal gelesen
Am Dienstag wartet nun der große Showdown gegen Bosnien auf das ÖFB-Team. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
171.354 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
825 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
707 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Olympia
12.000 Kilometer
Olympische Fackel geht in Italien auf lange Reise
Olympia 2028
Los Angeles präsentiert unkonventionellen Kalender
Vor Olympia
Kurzzeitmieten-Preise in Mailand verdoppeln sich
Verband bestätigt:
Verurteilte Diebin darf bei Olympia an Start gehen
Krone Plus Logo
Er träumt von Olympia
ÖSV-Ass quälte Fitness-Influencer die Piste hinauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf