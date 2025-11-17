Nach russischem Angriff rumänisches Dorf evakuiert

Anschlag auf Bahngleis in Polen

Unterdessen kam es in Polen zu einem ebenfalls gefährlichen Zwischenfall. Unbekannte verübten einen Sprengstoffanschlag auf eine strategisch wichtige Bahnlinie. Die Regierung in Warschau sprach von einem Sabotageakt. Sie geht davon aus, dass der Anschlag einem Zug galt. „Die Explosion unweit der Ortschaft Mika hatte höchstwahrscheinlich zum Ziel, einen Zug von Warschau nach Deblin in die Luft zu sprengen“, sagte Polens Regierungschef Donald Tusk bei einem Besuch an Ort und Stelle.