Neuinfektionen: Positiver Trend setzt sich fort Kopieren

Hinsichtlich eingemeldeter PCR-Tests wurden in Vorarlberg, Kärnten und dem Burgenland innerhalb der vergangenen 24 Stunden jeweils weniger als 1000 registriert: Im Burgenland waren es nur 563 und in Kärnten 576. Mehr als 47.000 PCR-Testergebnisse waren es im Vergleich dazu in Wien.