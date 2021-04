Protest soll geplante Umwidmungen verhindern

Geplante Umwidmungen, die Freitag im Gemeinderat beschlossen werden sollen, sorgen für Diskussionen. Wie berichtet, soll eine Fläche in der Tiroler Straße Bauland werden. Neben Anrainern stellt sich auch die Liste Erde gegen ein geplantes Bauprojekt. Nun wird sogar eine Protestaktion organisiert. Die Villacher VP will unterdessen neu aufgestellt in diese erste Arbeitssitzung starten.