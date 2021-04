Kurz vor Schluss: April wirft den Wärme-Turbo an

Temperaturen steigen auf über 20 Grad

Zwar lässt auch der Blick zum Himmel in den kommenden Tagen nicht unbedingt Frühling vermuten - laut Prognose muss vermehrt mit Wolken und teils auch Schauern bis hin zu Gewittern gerechnet werden -, hinsichtlich Temperaturen fühlt es sich allerdings so an. Diese steigen bereits am Mittwoch an der Alpennordseite, am Donnerstag dann - mit Ausnahme von Vorarlberg - in ganz Österreich auf über 20 Grad an. In Wien und Niederösterreich sind laut den Wetterexperten sogar bis zu 24 Grad drin.