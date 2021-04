Nascar-Fahrerin: „Dir fliegt Dreck ins Gesicht!“

Was genau ihr sonst so viel Spaß macht am Nascar-Fahren? „Es ist so anders als jedes andere Auto. Es ist, als würde man ein Schiff bewegen, riesig und mächtig. In den Nascar-Autos gibt’s ja kaum Elektronik, auch keine Handbremse, die sind total old school. Das Fahren ist richtig, richtig cool.“