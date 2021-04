„Mr. Aich Dob“ im Krone-Sport-Podcast „Einwürfe“

Erfunden hat Volleyball der US-Amerikaner William G. Morgan Ende des 19. Jahrhunderts. Im Ersten Weltkrieg kam die Sportart nach Europa, seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist sie olympisch. An den Beginn von Volleyball in Kärnten erinnert sich Aich/Dob-Sportdirektor Martin Micheu noch genau: „Wir haben einfach ein Netz auf irgendeinem Acker aufgestellt und jeden Tag gespielt“, erzählt er in der neuen „Einwürfe“-Folge. Auch zu Verletzungen gibt er seine Meinung ab - mit Augenzwinkern: „Ich bin ein harter Hund, a bisserl voll-deppert. Die Jungen jammern schon bei jedem blauen Fleck. Am liebsten möchte ich ihnen mein Blut spritzen, damit sie ein bisschen fit werden.“