Schade: Anschluss an Tabellenführer verpasst

Mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, jedoch am eigenen Unvermögen gescheitert, trennten sich der SV Treffen und der FC Rennweg im Spiel der Runde mit 0:0 Unentschieden. Das vermeintliche 6-Punkte-Spiel aus Sicht der Gäste entpuppte sich aber lediglich als gleichbleibenden sechs Punkte-Abstand-Halten zu Treffen. Nichts gewonnen, den Abstand auf Velden 1b auf 6 Punkte angewachsen und ATUS Feistritz/Ros. auch noch im Nacken, so mussten die Mannen von Trainer Martin Holzer schweren Mutes das Drautalstadion in Feistritz/Drau verlassen. Schon am kommenden Samstag geht es dann ins Spitzenspiel der 2. Klasse B, wo Velden 1b zu Hause FC Rennweg empfängt.

Für den SV Treffen gilt es, ebenfalls am Samstag, den Anschluss an die Top-3 zu wahren und zu Hause gegen Mühldorf nichts anbrennen zu lassen.