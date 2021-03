„Einwürfe“: Start des Sport-Podcasts der „Krone“

Diese Nachricht geht an alle Sportfans, Sportler, Sportbegeisterte, Sportinteressierte, Freizeitsportler, Amateure, Profis, Gesundheitssportler, Vereine, Manager, Zuschauer - einfach an alle, in deren Leben Sport in irgendeiner Weise eine Rolle spielt: Die „Kärntner Krone“ präsentiert ihren allerersten Podcast „Einwürfe“.