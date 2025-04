„Der Weg zum Finale wird kein leichter sein“

VST Völkermarkt gegen ATUS Ferlach

Von der Papierform her stand mit den Hausherren eigentlich der Favorit fest, jedoch bestätigte sich wieder einmal die altbekannte Regel im Fußball, dass der Cup eigene Gesetze mit sich bringt. Die Völkermarkter gingen zwar mit einem 1:0 in die Pause, konnten aber kein Tor mehr drauf setzen und so kamen die Rosentaler immer besser ins Spiel. Mit einer direkt verwerteten Ecke traf Amir Dervisevic zum Ausgleich und in der 77. Spielminute traf Florian Verdel zum 1:2 Endstand.