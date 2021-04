Para-Eishockey: Wahre Eishelden im „Krone“-Podcast

Barrierefreies Eishockey

Wenn die neue Eishalle in Ferlach fertig ist, wird die Bank so angebracht, dass die Cracks barrierefrei aufs Eis können. Für Para-Hockey ein Riesenvorteil. In der NHL gehören Para-Hockeyklubs zur Organisation der Klubs, spielen der Behinderten sogar im Trikot der großen New York Rangers.