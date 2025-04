„Müssen uns mit dem Abstieg langsam anfreunden“

Spiel der Runde in der 1. Klasse C

Lange hielten die Jungen, rund um Christian Prawda, des KAC stand. Erst in der 83. Minute konnten die Gäste aus Maria Saal den Siegestreffer durch Kapitän Fabian Miesenböck feiern, welcher in der 90. Minute noch den Endstand von 0:2 fixierte. Dieser ging jedoch mit sich und seiner Mannschaft hart in die Kritik: „War das doch die wahrscheinlich schlechteste Saisonleistung unserer Mannschaft.“