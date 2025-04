„Elfmeter-Festival“ im Kärntner Unterhaus

Der Fokus liegt ab sofort wieder auf dem Spiel der Runde. Diesmal gewann der SV Obermillstatt und der ATUS Feistritz/Rosental – alle Tore fielen per Elfmeter! Die Rosentaler nahmen mit einem 1:2 die Punkte mit und können so den Anschluss an die Tabellenspitze wahren.