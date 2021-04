Oberösterreich fixiert Wahltermin am 26. September

Der letzte Wahltag in Oberösterreich war, mit knapp 1,1 Millionen Wahlberechtigten, am 27. September 2015, also mitten in der großen Migrationskrise, die auch bei den Wahlergebnissen für kräftige Verschiebungen sorgte. Die ÖVP stürzte von 46,8 Prozent Wähleranteil (das Ergebnis von 2009) auf 36,4 Prozent ab und verlor 7 Mandate. Die Persönlichkeit an der Spitze, der damalige LH Josef Pühringer, bewahrte die ÖVP vor einem noch größeren Absturz, hatte sich in manchen Umfragen doch schon ein Kopf-an-Kopf-Rennen ÖVP/FPÖ abgezeichnet. Die FPÖ, mit Spitzenkandidat Manfred Haimbuchner, verdoppelte sich auf 30,4 Prozent und 18 Mandate. Die SPÖ, damals mit Reinhold Entholzer, stürzte von 24,9 auf 18,4 Prozent ab und verlor drei Mandate. Die Grünen, damals mit Landesrat Rudi Anschober an der Spitze, verbesserten sich von 9,2 auf 10,3 Prozent und gewannen ein Mandat dazu. Die Neos scheiterten mit 3,5 Prozent knapp am Landtagseinzug, in Oberösterreich gibt es dafür eine 4-Prozent-Hürde.