Tschechiens Präsident warnt vor „Hysterie“

Nach einer Woche Schweigen hat sich Tschechiens Präsident Milos Zeman nun auch in den Streit seines Landes mit Russland eingeschaltet. In einer TV-Rede warnte der 76-Jährige am Sonntag vor „jeder Form von Hysterie“. Zuvor hatte die Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babis russische Geheimdienstagenten für Explosionen in einem Munitionslager vor mehr als sechs Jahren verantwortlich gemacht.