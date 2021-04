Botschaftsmitarbeiter müssen Tschechien verlassen

Wegen zweier Explosionen in Munitionslagern in Südmähren, die sich im Jahr 2014 ereignet hatten, sind nun 18 Mitarbeiter der russischen Botschaft in Prag ausgewiesen worden. Die ausgewiesenen Mitarbeiter sind laut der tschechischen Regierung als Angehörige von russischen Geheimdiensten identifiziert worden und sollen in die Detonationen verwickelt gewesen sein.