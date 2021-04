Tschechien: EU-Länder sollten Diplomaten ausweisen

Keine vorzeitige Verwendung von „Sputnik V“

Der Streit hat auch Auswirkungen auf den Impfplan Tschechiens: Laut „Moscow Times“ will die Regierung die Verwendung des russischen Coronavirus-Impfstoffs vor der EU-Genehmigung nicht mehr in Betracht ziehen. Ursprünglich hatte Außenminister Jan Hamacek am Montag nach Moskau reisen wollen, um über Lieferungen von „Sputnik V“ zu verhandeln. Die Reise wurde kurzfristig abgesagt.