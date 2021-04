Anti-Drogen-Schlag: Balkan-Promiszene in Aufruhr

Der spektakuläre Polizei-Schlag gegen einen mutmaßlichen Drogenring jüngst in der Bundeshauptstadt (die „Krone“ berichtete) sorgt auch am Balkan für großen Wirbel! Grund: Vor allem serbische Promis gaben sich im Restaurant des hauptverdächtigen Szene-Gastronomen (43) die Türklinke in die Hand ...