Lässt Mutation Zahlen in Indien so stark steigen?

Die Fallzahlen in dem Land mit 1,3 Milliarden Einwohnern sind zuletzt geradezu explodiert. Mehr als 16 Millionen Menschen haben sich bereits mit Covid-19 angesteckt. Am Freitag hat Indien den bereits zweiten Tag in Folge einen weltweiten Höchstwert an Neuinfektionen mit dem Coronavirus erreicht. In den vergangenen 24 Stunden wurden 332.730 Corona-Fälle erfasst, wie aus Zahlen des Gesundheitsministeriums hervorgeht.