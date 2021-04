Mehr als 1000 Fälle bei religiösem Fest in Indien

Beim größten religiösen Fest der Welt sind in Indien mehr als 1000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von rund 50.000 innerhalb von zwei Tagen beim Kumbh-Mela-Fest in Haridwar genommenen Tests seien 1002 positiv ausgefallen, erklärten Behördenvertreter am Mittwoch. Ungeachtet der Pandemie hatten dort Zehntausende als Teil eines Rituals ein Bad im Ganges genommen und sich dabei dicht an dicht gedrängt.