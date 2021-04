Austria-Investor: „Können nun mit Arbeit beginnen“

Die Austria atmet auf! Am Freitag haben die Violetten in zweiter Instanz die Spiellizenz für die nächste Saison erhalten. Wenig später meldete sich dann auch der neue Investor Insignia per Instagram zu Wort. „Nun können wir wirklich mit der Arbeit beginnen, die wir vorgesehen haben“, posaunte Vizepräsident Luka Sur.