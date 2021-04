Wiener Austria erhält die Bundesliga-Lizenz!

Harreither: „Verantwortung ist ein Schlüsselwort“

Schon in der Freitag-„Krone“ hatte sich Austria-Vizepräsident Raimund Harreither optimistisch gezeigt. „Ich bin überzeugt, dass es jetzt (mit dem Lizenz-Erhalt, Anm.) klappt“, so Harreither, der zuletzt am Anschlag arbeitete: 80 Stunden für seine Firma und jetzt auch noch 40 pro Woche für seinen Herzensklub aus Wien-Favoriten. In den sozialen Medien wird er als Retter, der die violetten Gremien wachrüttelte, die benötigten sieben Millionen aufstellte, gefeiert - selbst steht er lieber neben dem Rampenlicht. Zur „Krone“ sagte er aber immerhin über die Tage nach der Nichterteilung der Lizenz: „Mein Appell in den Gremien hat Schwung in die Sache gebracht, Verantwortung ist eines der Schlüsselwörter. Danach war es tolle Teamarbeit, hat die Sache eine gewisse Eigendynamik bekommen. Die Anzahl der Telefonkonferenzen war sehr hoch, in Summe wurde fast Unmenschliches geleistet.“