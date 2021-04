Ab 17 Uhr LIVE: Admira - FK Austria Wien im Ticker

Bei der Austria soll sich der Fokus nach dem Erhalt der Lizenz für die kommende Saison nun wieder voll auf das Sportliche richten. Mit Blick auf das mögliche Last-Minute-Ticket für den Europacup über die Qualifikationsgruppe sollten die Violetten im anstehenden Doppel gegen die Admira voll anschreiben. Am Samstag (17.00 Uhr) steht zunächst die kurze Anreise in die Südstadt an. Die Admira feierte zuletzt mit einem Schlag gleich zwei Erfolgserlebnisse. Mit dem krone.at-LIVETICKER sind Sie immer am Ball.