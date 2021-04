„Starmania“: Fred Owusu überzeugte auch Zuschauer

Ein Duett und ein Duell standen für die verbliebenen acht „Starmaniacs“ in der zweiten Finalshow am Programm. Und zum ersten Mal war auch das TV-Publikum am Drücker und durfte seinen Favoriten oder seine Favoritin eine Runde weiter schicken. Fred Owusu, Laura Kozul, Tobias Hirsch und Anna Buchegger hatten in den „Speedvotings“ der Zuschauer die Nase vorn. Die Jury schickte am Ende Vanessa Dulhofer und Anna Heimrath eine Runde weiter.