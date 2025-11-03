King Charles III. „adelt“ zwei Österreicher

Was für eine royale Ehre: Auf König Charles' „Honours“-Liste stehen zwei Österreicher, die mit ganzem rot-weiß-rotem Herzblut für britische Anliegen fernab der Heimat „kämpfen“.
Adelung Nummer eins wird einem rot-weiß-roten Gentleman ersten Ranges zuteil – denn Paul Senger-Weiss, langjähriger britischer Honorarkonsul in Vorarlberg, wurde von König Charles III. zum „Member of the British Empire“ (MBE) ernannt. Seit 1986 vertritt er weitab von der Insel britische Interessen mit royalem Herzblut, seit 2019 auch als „Prosperity Consul“, der Firmen aus Großbritannien bei Kontakten in Österreich unterstützt.
„Sein Einsatz ist unschätzbar“, lobt die britische Botschafterin Lindsay Skoll in Wien. Paul sei fast vier Jahrzehnte die erste Anlaufstelle für alle Briten in der Region gewesen.
Der Kärntner Gärtnermeister Albert Sifrar wiederum erhält die „British Empire Medal“ (BEM). Seit 1984 pflegt er berührend sorgfältig den Commonwealth-Friedhof in Klagenfurt – ein Ort stiller Würde. „Seine Hingabe hält fern der Heimat das Andenken der britischen Gefallenen lebendig“, so Skoll.
Zwei Österreicher also, die Charles mit britischem Glanz auszeichnet – royale Anerkennung für Treue und jahrzehntelanges Engagement.
