King Charles III. „adelt“ zwei Österreicher

Adelung Nummer eins wird einem rot-weiß-roten Gentleman ersten Ranges zuteil – denn Paul Senger-Weiss, langjähriger britischer Honorarkonsul in Vorarlberg, wurde von König Charles III. zum „Member of the British Empire“ (MBE) ernannt. Seit 1986 vertritt er weitab von der Insel britische Interessen mit royalem Herzblut, seit 2019 auch als „Prosperity Consul“, der Firmen aus Großbritannien bei Kontakten in Österreich unterstützt.