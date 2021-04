Genug gestraft

Ich bin wohl zu blöd, um das Anliegen von #allesdichtmachen zu verstehen. Den Hohn und Zynismus, den die Internet-Videos von Rubey, Ofczarek & Co. verströmen, kapiert aber wirklich jede(r). Da tun prominente Schauspieler so, als forderten sie noch strengere Corona-Maßnahmen, machen sich aber in Wahrheit über die Regelungen - und natürlich die Regierung und deren „Untertanen“ - lustig. „Das Leben kann tödlich sein“, flötet Nina Proll vor ein paar Kochtöpfen in die Kamera, „bleiben Sie für immer zu Hause!“