Ambitionierter Einsatz auf der Covid-Station

Einstellen auf Patientenzuwächse

Derzeit ist nur der Teil einer Covid-Normalstation mit fünf Erkrankten in Betrieb, wie Abteilungsvorstand Prim. Hans Jörg Neumann erklärt: „Die Kapazitäten können jederzeit wieder erhöht werden. Wir beobachten sehr genau das Ansteigen der Fallzahlen, aber auch die Auslastung der weiteren Covid-Stationen im Bundesland. Denn wir arbeiten sehr eng zusammen und helfen uns gegenseitig aus.“ So wurden bislang 194 Patienten von externen Abteilungen an das EKH Klagenfurt übernommen. Die Auslastung einer Einrichtung hängt nicht nur von deren räumlichen Gegebenheiten ab. „Es nützt nichts, wenn es freie Betten gibt, aber nicht das nötige Personal“, erklärt Prim. Neumann. „Wir hatten in der Anfangszeit viele Erkrankte unter den Mitarbeitern. Durch Impfung bzw. Immunität aufgrund der durchgemachten Covid-Erkrankung ist seit Wochen kein einziger Fall mehr aufgetreten, weder direkt auf unserer Station, noch im ganzen Krankenhaus.“