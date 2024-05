Kreml schrieb Selenskyj zur Fahndung aus

Aus Sicht der Ukraine ist die Lage an der Front derzeit sehr schwierig. So wurde etwa ein Durchbruch der russischen Truppen im östlichen Gebiet Donezk bestätigt. Die jüngsten russischen Angriffe ereigneten sich in Charkiw und im Gebiet Dnipropetrowsk. Sechs Menschen wurden verletzt, darunter auch ein Kind. Beschädigt wurden unter anderem mehrere Wohnhäuser, Lagerräume, in denen ein Brand ausbrach, und ein Objekt der kritischen Infrastruktur.