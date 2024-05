Eberl geheimnisvoll: „Tür plötzlich aufgegangen“

Bayern-Präsident Herbert Hainer rechnet nicht mit einer Weiterbeschäftigung von Tuchel. „Die Vereinbarung steht“, sagte Hainer am Samstag am Rande des vorzeitigen Titelgewinns der Bayern-Fußballerinnen in Leverkusen. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund seien in vielen Gespräche mit möglichen Nachfolgern. „Ich bin überzeugt, wir werden einen guten Trainer präsentieren“, sagte Hainer.