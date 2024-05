Hüftverletzung! Sinner sagt Teilnahme in Rom ab

„Es ist nicht leicht, diese Nachricht zu schreiben, aber nach Gesprächen mit meinen Ärzten und Spezialisten wegen meiner Hüftprobleme, werde ich leider in Rom nicht spielen können“, verlautete der 22-jährige Weltranglisten-Zweite via soziale Netzwerke am Samstag. Es mache ihn besonders traurig, weil er gerne wieder vor seinem Heimpublikum angetreten wäre.