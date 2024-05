Judo: Grand-Slam-Titel für Piovesana und Polleres!

Gut zweieinhalb Monate vor den Olympischen Spielen hat Österreichs Judo-Team beim Grand-Slam-Turnier in Duschanbe unter insgesamt 390 Aktiven aus 65 Nationen ausgezeichnet abgeschnitten! Lubjana Piovesana holte in der Klasse bis 63 kg ihren zweiten Titel auf dieser Ebene, Michaela Polleres in der Kategorie bis 70 kg ihren dritten. Ins Finale schaffte es auch Wachid Borchashvili in der Klasse bis 81 kg. Er unterlag da aber, womit es für ihn bei einem Grand-Slam-Titel bleibt.