160 Kilo Eiswürfel und eine süße Verführung

Hier mit 28 Titeln der Rekordweltmeister, neunfache Olympiasieger – da das „kleine“ Österreich. Beim Eishockey-Kracher gegen Kanada am Sonntag in Wien-Kagran könnten die Unterschiede kaum größer sein. Trotzdem will sich Rot-Weiß-Rot Moral für die „Mission Klassenerhalt“ bei der WM in Tschechien holen.