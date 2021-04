Jugendbanden legen im Norden Wiens Brände!

Kopfschüttelnd betrachten die Bewohner der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf im Vorbeigehen die Ruinen „ihres“ Freibades. Es entstand ein Schaden in der Höhe von rund einer Million Euro. Es handelte sich bereits um den dritten Feueranschlag binnen kurzer Zeit. In einem Gemeindebau in der Autokaderstraße wurde eine Telefonzelle abgefackelt, und auch eine Bushaltestelle in der Eipeldauer Straße war kürzlich Ziel von Brandstiftern.