Einbrecher unternahmen einen Streifzug in Osttirol

Die bislang unbekannten Täter brachen in der Zeit von Dienstag 16 Uhr bis Mittwoch 10:30 Uhr in insgesamt drei Objekte in den Gemeinden Sillian, Heinfels und Strassen ein. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Lediglich im Objekt in Heinfels konnten die Täter Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobetrag erbeuten. Bei den beiden anderen Tatorten entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe, meldet die Polizei.