Mückstein verteidigt Öffnungspläne des Kanzlers

Mückstein musste sich in der „ZiB 2“ einer ganzen Reihe an Fragen zur Corona-Situation - und hier vor allem zu den von Kanzler Kurz für Mitte Mai angekündigten landesweiten Öffnungsschritten - stellen. Sein politisches Leben habe am Montag gegen 11 Uhr begonnen, so der Neo-Minister, danach gefragt, ob er es denn nicht für einen besseren Stil gehalten hätte, hätte der Regierungschef mit seiner Ankündigung auf den Start des neuen Ressortchefs gewartet. Der neue Gesundheitsminister will aber viel lieber nach vorne blicken, wie er im Laufe des Interviews mehrfach deutlich machte.