Nach Sprung gestürzt: Skifahrer (14) bewusstlos

Der folgenschwere Unfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag, er wurde aber erst am Montagabend bekannt: Der 14-Jährige wollte im freien Gelände über eine Schanze springen. „Wegen der schlechten Sicht hat er diese aber falsch eingeschätzt. Er kam zu Sturz und schlug mit dem Kopf und dem Brustkorb hart am Schnee auf. Dabei verlor er für kurze Zeit das Bewusstsein“, berichtete die Exekutive.