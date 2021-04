Gesundheitsminister Mückstein: Neuer Stil

Nicht nur die gesundheitlichen, wie man von einem Arzt eher vermutet hätte, sondern vor allem die sozialen Folgen der Krise liegen Dr. Mückstein am Herzen. 400 Tage nach Ausbruch der Pandemie sind mehr als hunderttausend Menschen arbeitslos geworden und in die Armut gerutscht. Sich auf die Seite der Verlierer zu stellen, damit hat Mückstein, durchaus passend zu den Sneakers, Bodenhaftung und Standfestigkeit bewiesen. Eine einfache Linie wird das für den Nachfolger von Rudi Anschober, der sich mit seiner Linie „oft sehr allein“ fühlte, nicht. Bekanntlich hat die Regierung am Montag bei ihrer Klausur ja den Wirtschafts-Comeback-Turbo angeworfen.