Raser flüchtet vor Polizei und kracht gegen Autos

Ein 22-jähriger Verkehrsrowdy ist am Samstag in Wien-Favoriten in drei parkende Fahrzeuge geprallt, nachdem er bei der Flucht vor der Polizei die Kontrolle über seinen Pkw verloren hatte. Die Exekutive verfolgte den Lenker, nachdem er und ein weiterer durch rücksichtslose Fahrweise aufgefallen waren. Als der 22-Jährige schließlich auf einer Kreuzung den „Rivalen“ überholte und über die doppelte Sperrlinie bei Rotlicht weiter fuhr, kam es zur Verfolgungsjagd.