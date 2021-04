Herdenimmunität heuer sehr schwer erreichbar

Eine Herdenimmunität in Österreich gegen das Coronavirus bis Jahresende - wie etwa bereits in Großbritannien angekündigt - gilt laut Experten als unwahrscheinlich. Diese werde „heuer sehr schwer erreichbar sein“, so die Medizinerin Eva Höltl von der Initiative „Österreich impft“ am Freitag. Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger appelliert an die Bevölkerung: „Impfen gehen! Das hilft uns allen, dass wir aus dieser Pandemie herauskommen!“