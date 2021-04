Covid-Impfung: Wer die vorgezogenen Dosen bekommt

Probleme bei der Produktion, Lieferengpässe und das Aussetzen mancher Vakzinen aufgrund seltener Thrombosefälle - die Impfkampagne in Europa ist zuletzt zusehends unter Druck geraten. Nun gibt es aber wieder positive Nachrichten: Am Mittwoch kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, dass Biontech/Pfizer insgesamt 50 Millionen Impfdosen aus einem für das vierte Quartal geplanten Kontingent bereits wesentlich früher an die EU-Staaten ausliefern kann.